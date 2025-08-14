Попасть на грин

Гольф продолжает набирать популярность, причем не только как вид спорта, но и стиль жизни. Перед его натиском не могут устоять не только пользователи соцсетей, активно делящиеся кадрами с живописных гольф-полей, но и целые страны, в которых складывается инфраструктура для ценителей такого времяпрепровождения. «Коммерсантъ Стиль» выбрал несколько новых точек на мировой гольф-карте.

Новейший курорт The Red Sea на западном побережье Саудовской Аравии становится новой ареной для поклонников элитного спорта. В центре их внимания — спроектированное Брайаном Керли и расположенное на острове 18-луночное поле Shura Links, которое эксперты уже называют будущей иконой гольф-архитектуры. Проект обещает объединить роскошь и спортивный драйв, предлагая гостям отдых в окружающих отелях, включая Shebara и Desert Rock, а также доступ ко всем знаковым объектам курорта The Red Sea: от ресторанов и бутиков до яхт-клубов. Важным элементом является местный международный аэропорт, находяшийся на этапе строительства, который свяжет курорт в крупнейшими городами мира.

А Дубай уже не только удерживает, но и укрепляет позиции гольф-направления мирового уровня. На курорте One & Only Royal Mirage все доведено до совершенства: от авторских полей, спроектированных гольф-легендами Грегом Норманом, Колином Монтгомери, Эрни Элсом, до турниров PGA и уровня сервиса, ставшего эталоном. Среди ключевых локаций — Emirates Golf Club с культовым полем Majlis, на котором проходил турнир Dubai Desert Classic и выступали такие звезды, как Тайгер Вудс и Рори Макилрой. Любители вечерней игры по достоинству оценят освещенное поле Faldo — редкость даже для самых роскошных курортов.

Если душа просит чего-то экзотического и необычного, то идеальным выбором станет Маврикий. Это уединенный остров, где можно не только насладиться отдыхом, но и сыграть в гольф. Девятилуночное гольф-поле, созданное в 1970 году легендарным Гэри Плеером,— второе по старшинству на Маврикии. Оно расположено среди 4 тыс. кокосовых пальм между Индийским океаном и лагуной Белль-Мэр. Водные преграды и тщательно продуманные травяные фервеи делают игру увлекательной как для опытных гольфистов, так и для новичков.

Гости курорта One & Only Le Saint Geran могут воспользоваться бесплатными неограниченными гринфи, а местная академия гольфа предлагает тренировки с видеоанализом, индивидуальные уроки и программы для всей семьи.

Есть еще одно место на Маврикии, которое может удивить,— Lux Grand Gaube. Отель расположен на севере острова среди тропических садов и уединенных лагун и предлагает идеальное сочетание отдыха и гольфа. На территории курорта обустроена просторная тренировочная зона, где гости могут не только самостоятельно оттачивать навыки, но и пройти индивидуальные занятия с профессиональным тренером. В получасе езды от курорта — живописное поле The Nine at Azuri: девять лунок с захватывающими видами на океан. Недалеко расположены и чемпионские поля Legends Golf Course и Links Golf Course, на которых проходят международные турниры.

Мир гольфа стремительно развивается и уже выходит далеко за рамки привычных маршрутов. На смену классическим направлениям приходит новое поколение курортов, где ценится не только качество поля, но и эстетика и экологичность. Гольф становится универсальным языком для тех, кто ищет баланс между активностью и отдыхом, природой и тишиной.

Нина Никифорова