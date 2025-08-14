Писателя Евгения Чижова похоронят на Долгопрудненском кладбище 15 августа

Писателя и журналиста Евгения Чижова (Соминского) похоронят на Долгопрудненском центральном кладбище в Москве 15 августа. Об этом ТАСС сообщил его друг, писатель Дмитрий Данилов.

Фото: Сайт Евгения Чижова

Отпевание начнется в 11:00 мск, прощание — в 12:00, отметил он.

Евгений Чижов утонул в Балтийском море 11 августа. Ему было 58 лет. Писатель написал несколько романов, в числе которых «Перевод с подстрочника» и «Собиратель рая», а также сборник рассказов «Самоубийцы и другие шутники». Он также является лауреатом литературных премий «Венец» и «Ясная поляна», финалист «Большой книги» и «НОС».

Полина Мотызлевская