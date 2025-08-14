Крупные парки и ТРЦ приостановили работу в Белгороде

В Белгороде закрыли несколько крупных торговых центров, парков и спорткомплекс после утренних атак беспилотников. Об этом сообщили представители организаций в социальных сетях.

Как сообщил на пресс-конференции губернатор Вячеслав Гладков, ТРЦ будут закрыты до субботы включительно. На тот же срок прекращают работу уличная торговля и уличный общепит. Расположенные в зданиях кафе по-прежнему открыты — предполагается, что во время атак в них смогут укрыться горожане.

Кроме того, прекращен прием в МФЦ и учреждениях социальной защиты, ГИБДД.

В ТРЦ «Мегагринн» продолжат работу только аптеки и продуктовые магазины, включая гипермаркет «Линия». Администрация «Сити Молла» объявила о полном временном закрытии. В объявлении поясняется: «в случае ракетной опасности двери здания будут открыты, а на территории будут дежурить инспекторы охраны, готовые оказать помощь». Центральный рынок тоже не доступен для посещения.

Также закрыт спорткомплекс имени Светланы Хоркиной: на звонок «Ъ-Черноземье» в администрации ответили, что о работе в следующие дни будет известно позже.

14 августа на весь день приостановят работу парк аттракционов «Калейдоскоп», аквапарк «Лазурный», зоопарк и динопарк. В ТРЦ «Рио» будет работать только гипермаркет «Ашан». Список неработающих заведений уточняется.

Анна Швечикова