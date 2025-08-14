Владельцы санатория «Сосновый бор» готовятся к реконструкции своего объекта

Владелец пермского санатория «Сосновый бор» — компания «Маэстро» — готовится реконструировать свой объект на ул. Усадебной, 55. Организация обратилась в комиссию по землепользованию и застройке с заявлением об установлении на участках санатория зоны центра обслуживания рекреационных территорий Ц-4. Это зонирование предлагается установить на площади 9,8 га, которая сейчас входит в рекреационную зону Р-2 и зону городских лесов.

Как сообщила на сегодняшнем заседании комиссии представитель краевого минимущества, сейчас на территории многопрофильного лечебно-оздоровительного учреждения находятся административные и спальные корпуса высотой 1–3 этажа. «Проектом планируется строительство новых жилых корпусов, зданий медицинского центра, гостиницы, лыжероллерной трассы и стадиона»,— пояснила докладчик. Глава минимущества Лариса Ведерникова назвала проект реконструкции «Соснового бора» интересным и подчеркнула, что на его территории устанавливается территориальное зонирование, которое не позволит строить жилье или апартаменты.

По словам председателя комитета по развитию инфраструктуры краевого заксобрания, внештатного советника губернатора по строительству Павла Черепанова, после реконструкции «Сосновый бор» станет самым большим лагерем в регионе по количеству одновременных размещений. Члены комиссии направили проект смены зонирования на участках «Соснового бора» на общественные обсуждения.

Напомним, санаторий-профилакторий «Сосновый бор» был продан на торгах в 2023 году во время банкротства некогда крупного застройщика — ПАО «Трест №14». Объект тогда за 109 млн руб. приобрело пермское АО «Маэстро». По данным «Ъ-Прикамье», эта компания может быть близка к бывшему топ-менеджменту «Треста №14». Весной 2024 года стало известно о планах «Маэстро» реконструировать комплекс «Соснового бора». К весне минувшего года в организации рассказывали о подготовке концепции комплексной реконструкции санатория, предполагающей значительные капиталовложения.