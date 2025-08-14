Суд в Башкирии отменил договор займа с микрокредитной компанией

Гафурийский межрайонный суд Башкирии частично удовлетворил иск 67-летней местной жительницы, признав незаконным заключенный с ней договор микрозайма. С микрокредитной компании также взыскано 5 тыс. руб. компенсации морального вреда пенсионерке.

Как следует из материалов дела, в декабре 2024 года истец стала жертвой телефонного мошенничества, на нее оформили договор потребительского займа в размере 500 тыс. руб. В суде было установлено, что потерпевшая не имела взаимоотношений с микрокредитной компанией и денег не получала, а ее подпись в договоре была подделана.

Впоследствии по заявлению истца возбудили уголовное дело по признакам кражи (п. «в, г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Пенсионерку признали потерпевшей.

Майя Иванова