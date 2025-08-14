По инициативе челябинского экс-сенатора запретили пять песен «Ленинграда»

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокуратуры о признании информации, содержащейся в пяти песнях музыкальной группы «Ленинград», запрещенной к распространению на территории РФ. Заявление в надзорный орган подала заместитель председателя правительства Челябинской области, которая на тот момент являлась сенатором, Маргарита Павлова. Информация содержится в решении суда.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С жалобой на размещенные в открытом доступе песни «Кандидат», «Нетх...не», «Ч.П.Х.», «Оспа» и «Русские» к Маргарите Павловой обратился гражданин. Он посчитал, что тексты необходимо признать запрещенными к распространению среди несовершеннолетних. Экспертное заключение Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования установило, что в произведениях есть признаки побуждения детей к насилию, употреблению алкоголя и наркотических средств. Усмотрели и скрытые приемы воздействия на психику несовершеннолетних, в том числе частое употребление ненормативной лексики.

Суд пришел к выводу, что клипы на эти песни, которые опубликованы в открытом доступе и при этом не содержат возрастных ограничений, тоже косвенно могут негативно повлиять на детей. Музыкальные произведения признали запрещенными на территории России, а ссылки на эти материалы постановили включить в Единый реестр запрещенных сайтов.

Виталина Ярховска