В Челябинской области начнется второй пик активности клещей

На территории Челябинской области в августе-сентябре начнется второй пик активности клещей. В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора отмечают, что он совпадает с грибным сезоном.

По данным ведомства, на сегодняшний день от клещей обработано более 10 тыс. га территории массового отдыха людей. В 2025 году по результатам проверок на инфицированность клещей 27,4% оказались заражены возбудителями боррелиоза, 3,2% — моноцитарного эрлихиоза, 1,6% — гранулоцитарного анаплазмоза, 0,9% — вирусом клещевого энцефалита.