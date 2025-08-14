Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Восемь лет колонии получил бывший омский чиновник, бравший взятки одеждой

По восемь лет лишения свободы суд назначил бывшему заместителю руководителя ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Омской области» и директору строительной компании «Евротехстрой», признав их виновными в коррупции. Кроме того, осужденные выплатят штраф соответственно 14,6 млн руб. и 24,7 млн руб., рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по Омской области Лариса Болдинова.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как указывается в деле, с января 2020-го по август 2022 года строительная компания «Евротехстрой» на контрактной основе с «Омскмелиоводхозом» выполняла работы по реконструкции оросительных систем в Омском и Любинском районах области. Согласно версии СКР, замруководителя ФГБУ, покровительствуя стройфирме, незаконно отказался от исковых требований к ней на сумму около 31 млн руб. Иск был заявлен из-за некачественно выполненных работ на одном из объектов.

Подрядчик, говорится в деле, платил чиновнику взятки. Их общая сумма составила 1,1 млн руб. В материалах следствия указывается, что бизнесмену пришлось купить чиновнику одежду и обувь к совещанию, которое проходило в Москве. В ТЦ он приобрел ему пиджак, брюки, ботинки, куртку и водолазку, потратив в общей сложности около 55 тыс. руб. В 2023 году подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ.

В прокуратуре Омской области сообщили, что в ходе следствия суд наложил арест на имущество обвиняемых: девять автомобилей, два земельных участка и 17 расчетных счетов в банках.

Илья Николаев

Новости компаний Все