Восемь лет колонии получил бывший омский чиновник, бравший взятки одеждой

По восемь лет лишения свободы суд назначил бывшему заместителю руководителя ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Омской области» и директору строительной компании «Евротехстрой», признав их виновными в коррупции. Кроме того, осужденные выплатят штраф соответственно 14,6 млн руб. и 24,7 млн руб., рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по Омской области Лариса Болдинова.

Как указывается в деле, с января 2020-го по август 2022 года строительная компания «Евротехстрой» на контрактной основе с «Омскмелиоводхозом» выполняла работы по реконструкции оросительных систем в Омском и Любинском районах области. Согласно версии СКР, замруководителя ФГБУ, покровительствуя стройфирме, незаконно отказался от исковых требований к ней на сумму около 31 млн руб. Иск был заявлен из-за некачественно выполненных работ на одном из объектов.

Подрядчик, говорится в деле, платил чиновнику взятки. Их общая сумма составила 1,1 млн руб. В материалах следствия указывается, что бизнесмену пришлось купить чиновнику одежду и обувь к совещанию, которое проходило в Москве. В ТЦ он приобрел ему пиджак, брюки, ботинки, куртку и водолазку, потратив в общей сложности около 55 тыс. руб. В 2023 году подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ.

В прокуратуре Омской области сообщили, что в ходе следствия суд наложил арест на имущество обвиняемых: девять автомобилей, два земельных участка и 17 расчетных счетов в банках.

