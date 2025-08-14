Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ООО «Башкирэнерго» повышает надежность энергоснабжения Учалинского района

В Белорецких электрических сетях ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») проводится капитальный ремонт на подстанциях. В двух центрах питания в Учалинском районе завершен капитальный ремонт трансформаторов. Помимо этого, на энергообъекте осуществляется замена выключателей и ремонт маслоприемных устройств.

Силовой трансформатор, поднятый для визуального осмотра

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Завершить основные этапы ремонта планируется к концу августа.  Проведенные работы не только улучшат эффективность работы подстанций, но и повысят надежность электроснабжения потребителей в Учалинском районе.

ООО «Башкирэнерго»

