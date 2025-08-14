Челябинская прокуратура проверяет информацию о масляных пятнах на реке Миасс

Природоохранная прокуратура Челябинска начала проверку после сообщений об изменении цвета воды в реке Миасс, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

13 августа местные СМИ разместили информацию о появлении в реке пятен, похожих на разлив топлива. Загрязнения заметили на поверхности воды возле Ленинградского моста.

В прокуратуре заявили, что по итогам проверки и при наличии оснований будут приняты меры реагирования.