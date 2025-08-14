Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП на Ставрополье

За сутки 13 августа на дорогах Ставропольского края пострадали в ДТП двое несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Госавтоинспекции.

На автодороге Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минводы 41-летняя водитель автомобиля «Лада Веста» при повороте допустила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, при этом не спешившись.

В результате автоаварии девочку с травмами доставили в больницу.

В Предгорном округе на ул. Гагарина в результате наезда пострадал несовершеннолетний пешеход. 62-летний водитель автомобиля «Лада» не предоставил преимущество в движении и сбил пешеходов, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 12-летняя школьница доставлена в больницу, ей назначено амбулаторное лечение.

По факту дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними проводятся проверки. Детали ДТП уточняются.

Наталья Белоштейн