Восемь военнослужащих зарегистрированы кандидатами на выборы в Башкирии

Восемь военнослужащих прошли регистрацию избирательных комиссий для участия кандидатами на выборах в Башкирии, подсчитал «Ъ-Уфа» в базе данных Центризбиркома России.

14 сентября в Башкирии пройдут дополнительные выборы в сельские, районные и городские советы. Полноценными будут две кампании — выборы в горсоветы Белорецка и Бирска. В общей сложности в этот день решится судьба 239 мандатов в 150 местных советах.

Выводы о том, является ли тот или иной кандидат военнослужащим, «Ъ-Уфа» делал по данным о роде занятий или занимаемой должности, указанных в отчете о статусе кандидата.

Кандидаты-военнослужащие зарегистрированы в Абзелиловском, Архангельском, Бирском, Краснокамском, Стерлитамакском, Татышлинском, Уфимском и Чишминском районах. Средний их возраст — 39,8 лет.

Половина участников выборов этой категории имеет высшее образование, трое — среднее профессиональное (на уровне профучилища и колледжа). Информация об образовании одного из кандидатов не указана.

О том, что кандидат является участником СВО, говорится в описании двоих выдвиженцев.

Среди партий лидером по числу зарегистрированных военнослужащих стала «Единая Россия», от которой будут участвовать четверо представителей ВС РФ. ЛДПР будет представлена двумя кандидатами, столько же баллотировались самостоятельно.

Идэль Гумеров