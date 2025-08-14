Восемь военнослужащих зарегистрированы кандидатами на выборы в Башкирии
Восемь военнослужащих прошли регистрацию избирательных комиссий для участия кандидатами на выборах в Башкирии, подсчитал «Ъ-Уфа» в базе данных Центризбиркома России.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
14 сентября в Башкирии пройдут дополнительные выборы в сельские, районные и городские советы. Полноценными будут две кампании — выборы в горсоветы Белорецка и Бирска. В общей сложности в этот день решится судьба 239 мандатов в 150 местных советах.
Выводы о том, является ли тот или иной кандидат военнослужащим, «Ъ-Уфа» делал по данным о роде занятий или занимаемой должности, указанных в отчете о статусе кандидата.
Кандидаты-военнослужащие зарегистрированы в Абзелиловском, Архангельском, Бирском, Краснокамском, Стерлитамакском, Татышлинском, Уфимском и Чишминском районах. Средний их возраст — 39,8 лет.
Половина участников выборов этой категории имеет высшее образование, трое — среднее профессиональное (на уровне профучилища и колледжа). Информация об образовании одного из кандидатов не указана.
О том, что кандидат является участником СВО, говорится в описании двоих выдвиженцев.
Среди партий лидером по числу зарегистрированных военнослужащих стала «Единая Россия», от которой будут участвовать четверо представителей ВС РФ. ЛДПР будет представлена двумя кандидатами, столько же баллотировались самостоятельно.