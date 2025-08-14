Обрез и крупную партию наркотиков изъяли у нижегородского рецидивиста

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали местного жителя за хранение оружия и крупной партии метадона. В ходе оперативных полицейские установили, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за грабеж, разбой и мошенничество.

Фото: ГУВД по Нижегородской области

Задержали злоумышленника на Полтавской улице. При себе у него нашли три пакета с неизвестным веществом. Исследование, показало, что в одной из изъятых упаковок находится 119,5 г метадона.

Во время обыска в доме нижегородца полицейские обнаружили весы, банки с остатками неизвестных веществ и пластиковую бутылку с двойным дном, где лежали еще два пакета с наркотиками. Также полицейские обнаружили обрез охотничьего ружья, травматический пистолет и 30 патронов.

Боеприпасы и оружие отправлены на экспертизу изъятых боеприпасов и оружия. Задержанный арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Андрей Репин