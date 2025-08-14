Банк России выявил пять нелегальных организаций в Удмуртии

Банк России обнаружил пять компаний, работающих нелегально на финансовом рынке Удмуртии в период с января по июнь 2025 года. Как сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России, большинство из них действовали под видом комиссионных магазинов, предоставляя займы под залог имущества без соответствующих лицензий.

«Нелегальные кредиторы, действующие под вывеской комиссионных магазинов, заключают с клиентом договор купли-продажи или комиссии либо договор хранения с признаками договора потребительского займа. Суть этих документов в том, что клиент получает деньги сразу, а не после продажи залога магазином, и при этом выплачивает проценты за предоставленные средства»,— отмечает управляющая отделением Банка России в Удмуртии Татьяна Жиганшина.