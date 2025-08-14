Главе СКР доложат по делу о пострадавшем от самоката пешеходе под Волгоградом

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о травмировании женщины в результате наезда водителем самоката в Волжском Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Согласно релизу, в Волжском пешехода сбила на самокате девочка-подросток. Произошло это 12 августа. В результате наезда женщину с травмами увезли в лечебное учреждение.

Следственные органы регионального подразделения СКР возбудили по данному факту уголовное дело (ст. 238 УК РФ). По поручению господина Бастрыкина и.о. руководителя волгоградского следственного управления Дмитрию Буравцову предстоит доложить об установленных в ходе расследования обстоятельствах.

Павел Фролов