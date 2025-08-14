В Нижнем Новгороде в суд направили дело начальника депо Горький-Сортировочный

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стал начальник вагонного ремонтного депо Горький-Сортировочный. По данным транспортной прокуратуры, его обвиняют в получении коммерческого подкупа, мошенничестве и присвоении имущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следователи выяснили, что в 2022/24 годах начальник неправомерно получил от подрядной организации в личное пользование автомобиль за 1,2 млн руб. и 500 тыс. руб. За это он согласился увеличить стоимость уже заключенного контракта и продлит срок действия договора.

Также он в интересах подконтрольной ему сторонней организации подписывал акты выполненных работ по очистке вагонов-цистерн, которые в действительности не выполнялись. В итоге заказчику причинен ущерб на сумму свыше 10,6 млн руб.

Кроме того, обвиняемый при заправке личного автомобиля расплачивался служебными топливными картами, присвоив таким образом более 300 тыс. руб.

На имущество обвиняемого наложен арест на 10 млн руб. Уголовное направлено в Канавинский районный суд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.

Андрей Репин