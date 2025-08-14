«Западные партнеры раскрыли карты»

Президент США не уверен в успехе предстоящего российско-американского саммита на Аляске. Однако в случае достижения определенных положительных договоренностей глава Белого дома обещал организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом американский лидер заявил по итогам онлайн-переговоров с европейскими союзниками и Зеленским. Западные СМИ между тем обсуждают возможные испытания новой российской ракеты «Буревестник». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что главной темой консультаций в Анкоридже будет новая мировая архитектура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Владимир Зеленский и европейские лидеры, как и обещали, провели с Дональдом Трампом работу по защите украинских интересов. Есть у коллег опасения, что в ходе общения с Владимиром Путиным лидер западного мира в силу своей политической неопытности и импульсивности может не устоять и договориться совсем не о том, о чем следует.

Заявлений по итогам онлайн-общения было сделано много. Общий смысл такой: сначала перемирие, потом фактически заморозка боевых действий и далее политическое урегулирование, включая гарантии безопасности Украине, отмену санкций и так далее и тому подобное. Но никакого обмена территориями. В случае успеха саммита на Аляске должна состояться встреча Путина с Зеленским при возможном участии Трампа. В противном случае, видимо, придется все-таки действовать жестко, хотя не хочется.

Президент США оценил онлайн-консультации с союзниками на 10 баллов и назвал их дружескими. Однако в успехе предстоящего мероприятия в Анкоридже он не уверен. Шансов на провал намного больше, чем на более-менее положительный исход. Почему? Потому что президенты до этого неоднократно общались, и единственное, чего удалось добиться, это переговоров в Стамбуле преимущественно по гуманитарным вопросам. Таким образом западные бывшие партнеры раскрыли карты.

А что же Россия? Кремль ситуацию практически не комментирует. О своих планах предпочитает не рассказывать, условий не ставит — информации минимум. Хотя все условия Российской Федерации уже давно озвучены. Между тем мировые СМИ и различные обозреватели активно обсуждают новую российскую крылатую ракету «Буревестник», которая способна нести ядерный заряд. Испытания якобы могут состояться непосредственно на этой неделе. Вот, собственно, и ответ.

В этой связи становится более-менее понятно, о чем может идти речь в Анкоридже. Мол, мир хрупкий, и если великие державы хотят его сохранить, необходимо договариваться. То есть речь пойдет о новой мировой архитектуре, где Украина, а может быть, и вся Восточная Европа находятся в сфере интересов Российской Федерации, остальное вторично.

Если Трамп говорит да, согласен, тогда возможно обсудить разные варианты и уступки. А если нет, значит, не договорились.

Вспоминаем большой документ 2021 года, который был отправлен на рассмотрение в Белый дом. Потом были переговоры, но результат известен. Случилось то, что случилось. Пытались нарисовать «красные линии», видимо, предполагается сделать это в очередной раз на Аляске с Дональдом Трампом.

Дмитрий Дризе