Россиянина арестовали на трое суток за матерные анекдоты

Суд в Арзамасе отправил под административный арест на трое суток местного жителя, рассказывавшего матерные анекдоты в общественном месте. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

По данным правоохранительных органов, мужчина беспричинно «выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте в присутствии мимо проходящих граждан». Он якобы не реагировал на замечания и «вел себя грубо, нагло, вызывающе».

Какие анекдоты он рассказывал, в постановлении суда не уточняется. Мужчине вменили ст. 20.1 КоАП о мелком хулиганстве. В суде он признал вину и раскаялся.