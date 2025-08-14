Главе СКР доложат по делу о травмировании мальчика на качелях в парке Челябинска

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о падении и травмировании ребенка на качелях в городском саду имени Александра Пушкина в Челябинске. О результатах расследования отчитается исполняющий обязанности руководителя регионального управления СК России Константин Правосудов, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», следственные органы Челябинской области выявили публикацию в СМИ о падении ребенка с качелей из-за обрыва цепи. Мальчику понадобилась медицинская помощь в результате полученной травмы головы. По этому факту в региональном управлении СКР возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).