В Ярославской области ремонт фасадов исторических зданий дополнят подсветкой

В Ярославской области в рамках региональной программы обновления фасадов в исторических центрах городов будут проводиться не только ремонтные работы, но и монтаж архитектурной подсветки. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

В текущем году подсветку в рамках ремонта фасадов планируют сделать на 14 объектах. Например, в Ярославле подсветят объект культурного наследия XIX века «Усадебный комплекс купцов Пеговых», расположенный на улице Первомайской. Также работы пройдут в центральной части Ростова Великого, Переславля-Залесского, Углича и Рыбинска. Программа реализуется региональным фондом капремонта МКД области.

При этом отдельная программа по установке подсветки на знаковых зданиях будет реализовываться параллельно.

Алла Чижова