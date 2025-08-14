Минпросвещения Башкирии закажет Haval Н9 за 4,7 млн рублей

Министерство просвещения Башкирии ищет поставщика автомобиля Haval Н9 по начальной цене 4,7 млн руб., следует из размещенного на сайте госзакупок информации. Контракт оплатят за счет поступивших из федерального бюджета средств, сообщается на сайте госзакупок.

Фото: Наталья Балыкова

Автомобиль закупается для выполнения переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования. Итоги аукциона подведут 25 августа.

Машина должна быть черного цвета, с бензиновым двигателем, автоматической коробкой передач, полноприводной. Поставить ее необходимо до октября.

Майя Иванова