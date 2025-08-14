Замначальника угрозыска приговорили к ограничению свободы за разглашение персональных данных

Пермский краевой суд признал бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска отдела полиции №6 УМВД по городу Перми виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации. Об этом сообщает пресс-служба краевого УФСБ.

Ранее сотрудники УФСБ по Пермскому краю установили, что полицейский за денежное вознаграждение предоставлял персональные данные о гражданах третьим лицам через интернет-мессенджер. СУ СКР по Пермскому краю на основании представленных УФСБ материалов возбудил и расследовал в отношении полицейского уголовное дело.

Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы на срок три года десять месяцев. Из органов МВД полицейский уволен.