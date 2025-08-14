В Ярославле на продажу выставили «Богадельню Вахрамеева»

В Ярославле объявлен аукцион по продаже объекта культурного наследия регионального значения «Богадельня Вахрамеева», 1883 г. Об этом сообщили в правительстве области.

Объект расположен на улице Красный съезд, 8. Здание не относится к объектам, находящимся в неудовлетворительном состоянии. Новый собственник должен будет до 1 июля 2027 года разработать документацию для проведения ремонта, а до 1 декабря 2029 года провести сами работы. Как отметил губернатор Михаил Евраев, владелец обязан сохранить исторический облик объекта.

Начальная цена лота составляет 122 млн руб. Заявки от потенциальных покупателей будут принимать до 17 сентября, а 22 сентября планируется провести аукцион.

Алла Чижова