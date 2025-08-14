В Ярославле на продажу выставили «Богадельню Вахрамеева»
В Ярославле объявлен аукцион по продаже объекта культурного наследия регионального значения «Богадельня Вахрамеева», 1883 г. Об этом сообщили в правительстве области.
Фото: Правительство Ярославской области
Объект расположен на улице Красный съезд, 8. Здание не относится к объектам, находящимся в неудовлетворительном состоянии. Новый собственник должен будет до 1 июля 2027 года разработать документацию для проведения ремонта, а до 1 декабря 2029 года провести сами работы. Как отметил губернатор Михаил Евраев, владелец обязан сохранить исторический облик объекта.
Фото: Правительство Ярославской области
Начальная цена лота составляет 122 млн руб. Заявки от потенциальных покупателей будут принимать до 17 сентября, а 22 сентября планируется провести аукцион.