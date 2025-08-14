В Сатке водителя осудили за гибель пешехода в ДТП

Саткинский городской суд признал виновной 50-летнюю местную жительницу в аварии, где один пешеход погиб, а другой получил тяжкий вред здоровью (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Ее приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении и лишили права управления транспортом на 2,5 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что в ночь с 25 на 26 августа 2023 года пьяная горожанка ехала по дороге Бирск — Тастуба — Саткан на личном автомобиле Kia Rio. Приближаясь к Т-образному перекрестку, она не снизила скорость и сбила двух людей, находившихся возле автопоезда с включенными габаритными огнями. 52-летний пешеход погиб на месте, 29-летнему пешеходу был причинен тяжкий вред здоровью. Водителя госпитализировали с травмами.

Виталина Ярховска