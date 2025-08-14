В Киргизии сообщили о падении товарооборота с Россией в первой половине года

Объем взаимной торговли между Киргизией и Россией в январе–мае 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил первый зампред правительства Киргизии Данияр Армангельдиев на российско-киргизском бизнес-форуме в Чолпон-Ате.

Господин Армангельдиев отметил, что в 2024 году товарооборот между странами за первые пять месяцев достиг рекорда — почти $4 млрд, что на 25% больше показателя 2023 года. В то же время, в текущем году наблюдается тенденция к снижению, хотя точные данные пока не были названы.

«Нам предстоит проанализировать ситуацию и выяснить причины падения товарооборота»,— отметил чиновник.

В бизнес-форуме в Чолпон-Ате участвуют около 400 представителей госструктур и компаний из обеих стран.