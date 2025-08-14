НКНХ получил разрешение на строительство санатория за 6 млрд рублей
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в структуру «СИБУРа») получило положительное заключение Главгосэкспертизы России на проект строительства санатория-профилактория «Корабельная роща». Об этом свидетельствуют данные единого госреестра заключений.
НКНХ получил разрешение на строительство санатория за 6 млрд рублей
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Заключение экспертизы датировано 28 июля, экспертизу проводило казанское ООО «Центр независимых экспертиз». Застройщиком выступает ООО «Корабельная Роща — Нижнекамскнефтехим», техническим заказчиком — ГУП «Татинвестгражданпроект».
В 2024 году компания сообщала, что открытие оздоровительного комплекса планируется во втором квартале 2027 года. Объем инвестиций составит 6 млрд руб.