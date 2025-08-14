В Перми здание выставочного центра планируют сделать спортобъектом

ООО «Пермь Экспо» стало заказчиком госконтракта на оказание услуг по разработке документации для внесения конгрессно-выставочного центра (КВЦ) в реестр объектов спорта. Как свидетельствует информация «СПАРК-Интерфакс», сумма настоящего контракта составляет 195 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Перм Экспо Фото: сайт Перм Экспо

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в организации, КВЦ вносит себя в реестр объектов спорта для возможности проведения ряда мероприятий, которые подпадают под категорию спортивных. Прочих деталей в «Пермь Экспо» не уточнили.

ООО «Пермь Экспо» зарегистрировано в 2022 году. Согласно Rusprofile, общество работает в сфере организации конференций и выставок. С 2024 года организацией управляет АО «Фонд развития Пермского края» (ФРПК), которому принадлежит 83,1% долей «Пермь Экспо». Остальными 16,9% владеет АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК). Выручка компании в прошлом году составила 49,3 млн руб., чистый убыток — 43,4 млн руб.