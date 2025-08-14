В Балашовском районе планируется ремонт фасада здания дома культуры за 1,2 млн
Администрация Соцземледельского муниципального образования Балашовского района Саратовской области объявила аукцион на ремонт фасада здания сельского дома культуры п. Соцземледельский. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».
Подрядчику предстоит выполнить работы с даты заключения контракта до 28 ноября этого года. Объект расположен на ул. Центральная, д. 1Б. Извещение о закупке размещено 13 августа. Заявки принимаются до 29 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 1,27 млн руб.
В рамках контракта исполнитель должен очистить вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок, отбить штукатурку, покрасить фасады акриловыми составами в один тон. Среди прочего требуется демонтаж окон, установка оконных блоков из ПВХ профилей, окраска металлических огрунтованных поверхностей дверей, вывоз мусора.