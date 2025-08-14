Дом Видинеева в Уфе могут признать памятником культуры

Дом наследников В.И. Видинеева на улице Цюрупы, 25 в Уфе, построенный в 1890-е годы, могут включить в реестр объектов культурного наследия (ОКН). Ранее он был включен в перечень выявленных памятников истории.

Объект «обладает историко-культурной ценностью и особенностями» и «соответствует критериям объекта культурного наследия», отмечается в акте экспертизы, опубликованном для общественного обсуждения до 21 августа. Экспертизу по заказу ГБУ «Научно- производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан» выполнил историк ООО «Центр экспертизы» Дмитрий Яцкин. Домовладение, расположенное по тогда еще Телеграфной улице, 19, принадлежало наследникам уфимского купца первой гильдии Василия Ильича Видинеева — мецената, заводчика, промышленника, землевладельца, потомственного почетного гражданина Уфы. Он также был попечителем Уфимского женского приюта, почетным членом Уфимского губернского попечительства детских приютов, директором Уфимского губернского попечительского комитета о тюрьмах. Внесен в книгу «Благотворительные учреждения России» как директор детского приюта. Василию Веденееву принадлежали два винокуренных (Уфимский и Видинеевский) и один пивоваренный завод в Уфе, Екатерининский винокуренный завод в Белебеевском уезде, Мензелинский пивомедоваренный завод, три торговые лавки в Гостином Дворе, винные лавки в Уфе, Белебее, Бирске и Мензелинске.

Изначально здание было жилым. В советские годы его передали различным службам, и оно использовалось как административное. Сейчас в доме расположен центр гигиены и эпидемиологии.

Майя Иванова