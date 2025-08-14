КрасЖД на 14% увеличила перевозки груженых контейнеров с начала года

Красноярская железная дорога (КрасЖД) в период с января по июль 2025 года перевезла более 146 тыс. груженых контейнеров. Это на 13,9% больше, чем за семь месяцев прошлого года. Внутри страны было отправлено 55,7 тыс. груженых контейнеров ДФЭ (+17,2%), на экспорт — 90,7 тыс. ДФЭ (+13,9%).

Всего по КрасЖД было доставлено в контейнерах 1,75 млн тонн грузов. Основной объем перевозок пришелся на лесные грузы (57 тыс. ДФЭ) и цветные металлы (23 тыс. ДФЭ). Наибольшая динамика зафиксирована в сегментах «руда цветная и серное сырье» (рост в пять раз) и «продовольственные товары» (рост в два раза).

По итогам первого полугодия по КрасЖД было перевезено 84 тыс. груженых контейнеров (+14,9%). Внутри страны было отправлено 10 тыс. груженых контейнеров ДФЭ (+39,6%), на экспорт — 74,4 тыс. ДФЭ (+12,2%).

Михаил Кичанов