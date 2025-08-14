Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Башкирии госпитализирован третий по счету отравившийся чачей пациент

В больницу №21 Уфы поступил 60-летний пациент с отравлением чачей, которой его угостила попутчица, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Он отметил, что это уже третий по счету случай.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В больнице продолжает лечиться 30-летний пациент, поступивший в реанимацию 8 августа. Он переведен в токсикологическое отделение и находится в стабильном состоянии, наблюдается положительная динамика.

30-летняя пациентка, поступившая ранее в больницу с отравлением чачей, скончалась, отметил министр.

Майя Иванова