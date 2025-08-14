Почему могут продлятся работы на тепловых сетях?

В Пермский филиал ПАО «Т Плюс» и Пермские тепловые сети поступают обращения жителей о продлении сроков работ на тепловых сетях. Учитывая важность темы для горожан, энергетики собрали ответы на самые частые вопросы о причинах более долгих ремонтов на трубопроводах.

СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСЕТЕЙ: износ трубопроводов отопления и горячей воды в Перми составляет более 70%. Поэтому по итогам гидравлических испытаний на теплосетях выявляется большое количество дефектов, которые необходимо обязательно устранить.

СОГЛАСОВАНИЕ РАБОТ: согласование раскопок с собственниками земельных участков, и с ГАИ в случаях, если повреждение на теплосети выявлено под дорожным полотном.

ПОИСК ПОВРЕЖДЕНИЙ: поиск места каждого повреждения требует большого количества времени, так как в основном в городской черте преобладает подземная прокладка теплосетей, и для доступа к таким коммуникациям требуется проведение диагностики с последующими земляными работами.

НЕЗАКОННЫЕ ОБЪЕКТЫ В ОХРАННЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСЕТЕЙ: расположение в охранной зоне тепловых сетей (3 метра от трубы) незаконных объектов – киосков, шиномонтажей, парковок, что препятствует оперативному проведению ремонтных работ.

УСТРАНЕНИЕ ВСЕХ ВЫЯВЛЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ: в соответствии с действующими правилами промышленной безопасности, энергетики обязаны устранить все выявленные дефекты и провести повторные гидравлические испытания, только после этого можно включать участок сети в работу.

ВАЖНО: гидравлические испытания тепловых сетей – часть обязательной ежегодной подготовки города к отопительному сезону 2025/26. Эти работы необходимы, чтобы своевременно проверить способность трубопроводов нести нужную нагрузку и обеспечивать подачу отопления и горячей воды в квартиры жителей. Энергетики понимают важность обеспечения горожан коммунальным ресурсом и прикладывают все усилия для скорейшего завершения всех работ.

Существенным звеном межсезонной подготовки является профилактика внутридомовых сетей, которую обеспечивают управдомы – УК и ТСЖ. Эти работы контролируют специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

При возникновении вопросов по горячему водоснабжению жителям, в первую очередь, необходимо запросить информацию в своей управляющей организации.

Информацию о работе тепловых сетей и центральных тепловых пунктов Пермских тепловых сетей можно уточнить в Тепловой справочной службе по тел. +7 (342) 259-39-98, а также направив своё обращение на специализированный портал tss.tplusgroup.ru.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.

Пермский филиал ПАО «Т Плюс»