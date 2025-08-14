Челябинского адвоката подозревают в мошенничестве и подкупе

Управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении юриста одной из адвокатских палат региона, подозреваемой в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и подкупе (ч. 1 ст. 309 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства. Ее задержали сотрудники УФСБ России по региону.

По данным следствия, в 2024 году адвокат через третьих лиц получила от обвиняемого по рассматриваемому в суде уголовному делу 800 тыс. руб. за назначение ему наказания, не связанного с лишением свободы. При этом она знала, что не имеет необходимых для этого служебных полномочий, и не собиралась исполнять обязательства. Кроме того, адвокат во время защиты своего клиента вместе со знакомым передала потерпевшему по уголовному делу денежные средства и другое имущество на общую сумму 190 тыс. руб., чтобы он дал ложные показания в интересах обвиняемых.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Следователи проводят обыски и собирают доказательства, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Виталина Ярховска