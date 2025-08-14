«Все чаще покупатель ищет именно локального производителя»

В Екатеринбурге в июле был запущен федеральный проект «Платформа роста» — комплексная программа поддержки предпринимателей, реализуемая компанией РВБ (Объединенная компания Wildberries и Russ) и Агентством стратегических инициатив (АСИ). Руководитель департамента реализации проектов поддержки предпринимательства РВБ Юлия Полетаева рассказала «Ъ-Урал», почему проект распространился на Свердловскую область и какие категории товаров уральских брендов популярны на маркетплейсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель департамента реализации проектов поддержки предпринимательства РВБ (Объединенная компания Wildberries и Russ) Юлия Полетаева

Фото: Пресс-служба РВБ Руководитель департамента реализации проектов поддержки предпринимательства РВБ (Объединенная компания Wildberries и Russ) Юлия Полетаева

Фото: Пресс-служба РВБ

Свердловская область — один из ключевых регионов для развития малого и среднего бизнеса (МСБ) в России. По числу предпринимателей она стабильно входит в пятерку лидеров, а за последние пять лет рост ее МСБ составил более 10%. Показатели самозанятости выросли в семь раз, число занятых — на четверть. Это не только цифры, а конкретные рабочие места, локальные бренды, экономическая устойчивость и визитная карточка региона в глазах всей страны.

У Свердловской области огромный потенциал. Здесь активно развивается онлайн-торговля, а продажи местных продавцов на маркетплейсе Wildberries за последний год увеличились на 58%. Количество продавцов из региона на Wildberries в 2024 году составило 13,6 тыс. человек — рост 19% по сравнению с предыдущим годом. Покупателей — 2,3 млн (плюс 19% год к году).

Местные бренды демонстрируют уверенную динамику по росту продаж на Wildberries. Особенно быстро растут следующие категории: одежда и обувь (+91%), товары для ремонта и стройки (+90%), автотовары (+87%), товары для здоровья (+84%) и книги (+70%).

Эти факторы повлияли на решение запустить в Свердловской области комплексную программу поддержки предпринимателей «Платформа роста». Она стартовала 22 июля и уже объединила около 20 местных производителей товаров повседневного спроса. Свердловская область стала 23-м участником инициативы, всего по стране в программе участвует более 500 брендов из 27 регионов. До конца года мы рассчитываем довести это число до 1 тыс. брендов из 40 субъектов РФ.

Проект был запущен в декабре 2024 года совместно с Агентством стратегических инициатив. Его цель — создать устойчивую экосистему поддержки малого и среднего бизнеса. Это не разовая акция, а системная работа по выведению локальных брендов на национальный и даже международный уровень. Главная миссия программы — ускоренное развитие сильных, самобытных российских брендов. Мы даем им знания, инструменты, рекламные ресурсы и поддержку персональных менеджеров.

Программа включает: обучение работе на маркетплейсе Wildberries, сопровождение на всех этапах — от регистрации до аналитики, доступ селлеров к кросс-канальным рекламным инструментам, включая наружную рекламу Russ (крупнейшая сеть в России), а также продвижение через онлайн - и офлайн-каналы. Предприниматель сам выбирает, какие инструменты использовать.

На Wildberries существует специальная витрина «Сделано в Свердловской области», где собраны товары местных производителей — как в рамках программы, так и вне ее. Это возможность для покупателей голосовать рублем за родной регион, а для бизнеса — получить узнаваемость и новые каналы сбыта.

Сегодня мы наблюдаем уверенный рост интереса покупателей к российским товарам. Уже около половины заказов на Wildberries приходится на отечественные бренды. Причем все чаще покупатель ищет именно локального производителя — из своего региона.

К «Платформе роста» может присоединиться компания, у которой уже имеется собственный торговый знак и торговая марка, она должна входить в реестр МСБ, а производство должно быть зарегистрировано в регионе, от которого бренд подает заявку на участие. Кроме того, компания должна реализовывать товары потребительского спроса со сроком годности от трех месяцев.

Как правило, в программе участвуют: семейные мастерские, производители фермерских продуктов, бренды натуральной косметики, производители специализированной продукции и товаров с социальной миссией.