Прикамье вошло в тройку лидеров среди регионов РФ по росту нарушений правил дорожного движения

Пермский край вошел в число регионов, в которых за последний год увеличилось количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения. Как сообщает «Ъ», в Прикамье этот показатель вырос на 42,9%, по динамике роста регион занимает третье место в России, уступая лишь Удмуртии (рост +58,4%) и Липецкой области (рост +50,9%).

В краевом минтрансе прокомментировать ситуацию пока не смогли.

При этом впервые за 15 лет в России снизилось количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения — на 7,5% по сравнению с прошлым годом.

