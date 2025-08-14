Новосибирскую компанию «Байсэл» переименуют в Buysell LLC

Учредитель новосибирской компании ООО «Байсэл», специализирующейся на оптовой торговле зерном, Вячеслав Хангану принял решение о смене фирменного наименования. «Утвердить фирменное наименование общества на английском языке. Полное фирменное наименование: Buysell Limited Liability Company, сокращенное: Buysell LLC», — сообщает эмитент на сайте раскрытия информации.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-Сибирь» в компании, это делается для «упорядочивания процесса внешней торговой деятельности».

Также владелец решил сменить наименование должности единоличного исполнительного органа с «директор» на «генеральный директор».

О0О «Байсэл» зарегистрировано в Новосибирске в 2019 году, специализируется на торговле сельскохозяйственным сырьем и продуктами переработки агропромышленного комплекса. Помимо поставок на внутренний рынок предприятие экспортирует зерно в Республики Казахстан, Беларусь, Киргизию и Китай. Согласно данным компании, экспортные поставки составляют 71% от общего объема продаж. Доля поставок на внутренний рынок занимает 29%, в 2023-м этот показатель достигал 10%

В портфеле продаж общества доминируют масличные культуры, такие как соя или рапс. Так, в 2023 году их доля составила 74% от общего объема продаж, а в 2024 году — 94%.

Согласно данным Rusprofile, выручка компании в 2024 году составила 2,5 млрд руб., прибыль 67 млн руб.

Лолита Белова