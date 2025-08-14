Бастрыкин потребовал доклад проверки жалобы на воспитательницу в ХМАО

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил повторно доложить о проверке информации о воспитательнице, которая применяла насилие к ребенку в садике Радужного (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), передает информационный центр СКР.

Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В приемную председателя ведомства поступила жалоба, в которой было сказано, что к четырехлетней девочке с 2023 года воспитательница применяла физическую силу и оказывала на нее психологическое давление. Указывается, что причиной такого отношения к ребенку были малозначительные поводы. В итоге девочке потребовалась медицинская помощь. До настоящего времени фигурантка к ответственности не привлечена.

Ирина Пичурина