Великобритания отказалась от планов размещения военного контингента на Украине

Британское военное руководство отказалось от идеи размещения 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины. Вместо этого обсуждаются планы размещения «сил поддержки» после прекращения боевых действий, сообщает The Times. Новую, «более реалистичную миссию» представил на брифинге для прессы премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам онлайн-конференции президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами.

Фото: Jack Taylor / Reuters, Jack Taylor / Pool / Reuters Кир Стармер

Новый план включает в себя обеспечение безопасности с воздуха над Западной Украиной, поддержку в подготовке украинских военных и разминирование Черного моря. Британские «силы поддержки», включающие экспертов по логистике, вооружению и обучению «не будут заниматься снабжением войск на линии фронта». Их роль — содействовать «восстановлению и реорганизации сухопутных войск Украины».

Стармер также заявил, что Великобритания готова «усилить давление на Россию, особенно на экономику, применяя санкции и более широкие меры при необходимости».

