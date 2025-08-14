Гид новосибирской турфирмы получил 4,5 года колонии за гибель людей в походе

На Камчатке завершился суд над гидом новосибирской турфирмы «Экстрим тайм» по делу о гибели туристов при восхождении в 2022 году на вулкан Ключевская Сопка. По ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг, повлекших человеческие жертвы) Ивану Алабугину назначили 4,5 года колонии общего режима, рассказали в прокуратуре Камчатского края, добавив, что гиду запрещено заниматься туристической деятельностью в течение трех лет после освобождения. В ноябре 2023 года, как писал «Ъ-Сибирь», суд приговорил к 4 годам колонии директора турфирмы ООО «Экстрим тайм» Андрея Степанова, организовавшего тур на Камчатку. Недавно он был освобожден условно-досрочно.

Согласно материалам дела, расследованием которого занималось управление СКР по Камчатскому краю, директор турфирмы «Экстрим тайм» Андрей Степанов, зная о запрете на проведение туров на Ключевскую Сопку, в начале 2022 году разместил на сайте компании рекламное объявление об организации восхождения на вулкан. С марта по август 2022 года десять туристов из Москвы, Владимирской, Московской, Челябинской областей, Алтайского и Камчатского краев заключили с компанией «Экстрим тайм» договоры, перечислив в общей сложности около 1 млн руб.

По условиям договора туристы самостоятельно прибыли на Камчатку, а после прошли инструктаж с нанятыми гидами Иваном Алабугиным и Андреем Мищенко. Решением руководителя турфирмы поход на вулкан был начат 30 августа без разрешения природного парка на посещение, по неутвержденному маршруту и в сопровождении гидов.

Поднявшись вечером 2 сентября на высоту 3300 метров, проводники не предоставили участникам восхождения времени для акклиматизации и адаптации к изменившимся природным условиям. Поход был продолжен на следующее утро. В результате, как установили следователи, 3 сентября 2022 года на высоте около 4 тыс. м двое туристов почувствовали недомогание и в сопровождении инструктора Ивана Алабугина спустились на 700 метров ниже в базовый лагерь.

Второй гид, Андрей Мищенко, и восемь туристов продолжили восхождение в единой связке до высоты 4,4 тыс. м., однако достигнуть ее они не смогли и решили вернуться. По пути назад туристы сорвались со скалы. В результате один скалолаз погиб от травм, а еще семь туристов и проводник умерли от переохлаждения.

Илья Николаев