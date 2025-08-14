Германия профинансирует пакет поддержки Украины через механизм выкупа оружия США

Германия вместе с другими союзниками профинансирует один из первых комплексных пакетов поддержки Украины в рамках нового механизма PURL (Prioritised Ukraine Requirements List, список приоритетных потребностей Украины — Ъ). Как отмечается в совместном заявлении минобороны Германии и МИД этой страны, сумма пакета оценивается в $500 млн.

Механизм PURL был запущен 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Он предполагает выкуп вооружения, необходимого Украине из американских запасов и за счет европейских стран, а также Канады.

Пакеты поддержки включают оружие и товары военного назначения, которые либо не производятся европейской промышленностью, либо могут быть поставлены США быстрее, чем странами Европы или Канадой. К ним относятся, например, средства ПВО.

В совместном заявлении двух министерств также уточняется, что Германия с начала конфликта на Украине предоставила ей «около 40 млрд евро военной поддержки».

Влад Никифоров, Иркутск