Главы военштабов КНР и Австралии договорились развивать связи в сфере обороны

Начальник Объединенного штаба Центрального военного совета Китая генерал Лю Чжэньли и начальник Сил обороны Австралии адмирал Дэвид Джонстон 13 августа в Пекине провели переговоры по ряду профильных вопросов, следует из сообщения Министерства обороны КНР.

Стороны провели углубленный обмен мнениями о китайско-австралийских отношениях и военных связях, международной и региональной ситуации в области безопасности и вопросах, представляющих взаимный интерес. Также военные руководители договорились укреплять диалог в области обороны и содействовать развитию двусторонних отношений в военной сфере.

Эрнест Филипповский, Хабаровск