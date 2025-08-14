Трамп пообещал Зеленскому не обсуждать с Путиным территориальные вопросы

Президент США Дональд Трамп пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому не обсуждать территориальные вопросы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Об этом сообщают телеканалы NBC и CNN со ссылкой на источники.

Господин Трамп заявил об этом во время онлайн-конференции с европейскими лидерами, в которой также участвовал Владимир Зеленский. По словам собеседников изданий, президент США намерен добиваться безоговорочного прекращения огня.

Кроме того, у некоторых европейских лидеров сложилось впечатление, что Трамп «не слишком оптимистичен относительно результатов встречи с Путиным», добавили в NBC.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что мирное соглашение по Украине будет включать «некоторый обмен территориями» и Зеленскому «придется готовиться что-то подписать». Теперь же, по данным CNN, американский президент поддержал предоставление Украине гарантий безопасности, в том числе с участием США. Он также пригрозил «очень серьезными последствиями», если Россия не согласится на прекращение огня.