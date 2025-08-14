Китай высказался за включение третьих стран в решение вопроса Украины

Китай выразил надежду, что все, кто заинтересован в российско-украинской войне, сыграют свою роль в мирных переговорах, сообщает издание Newsweek по итогам брифинга официального представителя МИД КНР Линь Цзяня.

Представителю МИД был задан вопрос об оценке решения Владимира Путина и Дональда Трампа провести саммит (15 августа на Аляске) без приглашения каких-либо представителей Украины или Европейского союза.

«Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование кризиса, и рад видеть, что Россия и США поддерживают контакты, улучшают свои отношения и продвигают политическое урегулирование украинского кризиса. Мы надеемся, что все заинтересованные стороны примут участие в переговорном процессе в надлежащее время, и как можно скорее достигнут справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения, приемлемого для заинтересованных сторон»,— приводится в статье ответ Линь Цзяня.

На основании этих слов издание делает вывод о заинтересованности КНР в подключении к переговорному процессу о судьбе Украины иных участников. Также в статье цитируется принятое накануне совместное заявление лидеров ЕС (за исключением Виктора Орбана), в котором они призвали Дональда Трампа не принимать никаких решений без участия Украины или в обход режима прекращения огня, и учитывать потенциальное влияние на европейскую безопасность.

Эрнест Филипповский, Хабаровск