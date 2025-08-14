Сестра главы КНДР заявила об отсутствии общих тем для разговора с США

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что южнокорейские СМИ напрасно распространяют домыслы о том, что на предстоящем российско-американском саммите Дональду Трампу будет передано некое послание от лидера КНДР Ким Чен Ына. Ее заявление распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Это является типичным примером, что РК предается бредовой мечте. Хочу еще раз напоминать людям, обращающим внимание на сообщение спекулирующих СМИ РК, что нам не о чем разговаривать с США»,— говорится в заявлении Ким Ё Чжон.

Также она опровергла сообщения соседей о том, власти КНДР приняли решение о демонтаже громкоговорителей, вещавших на южную сторону. Накануне на такой шаг пошло руководство Республики Корея, свернув пропагандистское вещание на север. Представитель КНДР подчеркнула, что ее страну «не волнует, убрала ли Республика Корея громкоговорители с границы или нет, прекратила радиовещание или нет, отложила или сократила масштаб военных учений». В Пхеньяне уверены, что враждебный характер политики южных соседей не изменился, и не имеют «никакого желания улучшать отношения с верным прислужником США».

Эрнест Филипповский, Хабаровск