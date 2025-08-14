Суд запретил распространять среди подростков пять песен «Ленинграда»

Василеостровский суд в Санкт-Петербурге запретил распространение среди несовершеннолетних пяти песен группы «Ленинград». Решение было принято еще в октябре 2024 года.

Согласно судебному документу, информация в песнях может содержать «скрытые приемы убеждающего воздействия на сознание, психику несовершеннолетних», которые способны вызвать интерес к соответствующим темам.

В список запрещенных попали песни «Кандидат», «Н<…>Е», «Ч.П.Х.», «ОСПА» и «РУССКИЕ». Эксперты выявили в этих композициях побуждение к насилию и действиям, угрожающим здоровью и нравственному развитию детей.

Инициатором запрета стала Маргарита Павлова, которая направила обращение в прокуратуру, еще будучи сенатором.