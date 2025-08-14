Украина вышла из соглашения СНГ об эвакуации граждан из третьих стран

Власти Украины приняли решение выйти из соглашения о взаимодействии стран СНГ на случай эвакуации их граждан из третьих стран при чрезвычайных ситуациях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Соглашение было подписано в апреле 1996 года.

В июне Украина вышла из соглашения СНГ 1994 года о переводах пенсий, алиментов и других выплат в валютах стран-участниц. В мае Украина отказалась от сотрудничества в таможенных вопросах, а в августе 2024 года — от прямой засекреченной телефонной связи с Москвой