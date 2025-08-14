Сенатор Грэм не поедет не примет участие в саммите с Трампом и Путиным на Аляске

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в список экстремистов и террористов РФ) заявил, что не поедет на встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляску, так как боится, что его заберут в Россию.

«Нет. Я бы побоялся, что Путин заберет меня с собой в Россию»,— сказал он, отвечая на вопрос о том, собирается ли он сопровождать господина Трампа.

Ранее сенатор предложил ввести пошлины 500% на товары из стран, закупающих российские нефть, газ и уран. Позднее Дональд Трамп заявил, что решение о принятии законопроекта останется за ним.

Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты США и России встретятся на Аляске 15 августа.