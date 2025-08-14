Sky News: В ЕС могут смягчить санкции при прекращении огня на Украине

Европейский союз рассматривает возможность постепенного смягчения санкций против России в случае достижения соглашения о прекращении огня, сообщает Sky News со ссылкой на источники. Потенциальный план предусматривает повторное введение санкций, если будут зафиксированы «какие-либо нарушения».

Во время разговора с президентом США Дональдом Трампом руководители стран Европы будут настаивать на вовлечении Европы в переговоры с президентом России Владимиром Путиным. «Он просил европейские страны увеличить военные расходы, поэтому мы должны участвовать в принятии решений»,— заявил неназванный итальянский дипломат в разговоре с Sky News.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в Анкоридже на Аляске. Президенты планируют обсудить пути мирного урегулирования конфликта на Украине. Ранее президент США говорил, что подобное урегулирование предполагает «некоторый обмен территориями на благо обеих стран».