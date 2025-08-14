Telegraph: Трамп предложит Путину послабление санкций с российской авиации

Президент США Дональд Трамп может предложить президенту России Владимиру Путину разработку редкоземельных металлов на Аляске, а также частичное ослабление санкций против российской авиаотрасли на встрече 15 августа. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

В частности, может быть снят запрет на экспорт запчастей и оборудования для обслуживания гражданских самолетов.

По информации издания, на встрече могут быть обсуждены условия разработки полезных ископаемых на территориях, которые перешли под контроль России.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что на саммите Дональд Трамп «ясно даст понять, что рассматриваются все варианты» по поводу санкций. В зависимости от итогов встречи, меры могут быть ужесточены или ослаблены.