Арестованный в Армении бизнесмен Карапетян заявил о создании политического движения

Бизнесмен и меценат Самвел Карапетян, находящийся под арестом в Армении, объявил о создании нового политического движения. Об этом говорится в заявлении его команды.

«Скоро мы представим общественности движение “Мер дзевов” (“По-своему“). Эта инициатива возникла на основе четких идей и имеет большие планы для Армении»,— сообщил Карапетян.

По его словам, новое движение ставит своей целью развитие экономики и поддержку бизнеса, укрепление национальных и семейных ценностей, обеспечение достойной жизни для беженцев из Карабаха, развитие образования и сохранение церкви.

Самвел Карапетян был задержан 18 июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти, своей вины он не признает. Он был арестован на два месяца, и после этого в принадлежащих ему компаниях, включая сеть пиццерий «Пицца Ташир», начались проверки. Апелляционный суд Армении рассмотрит ходатайство об его освобождении 14 августа.